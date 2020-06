L'attore della casa di cristallo: il palco si trasferisce in Piazza della Repubblica

Da lunedì 15 giugno tornano gli spettacoli ad Ancona e per l'occasione dalle 21 il pubblico verrà accolto nel piazzale del Teatro delle Muse di Ancona con l'allestimento de L'attore nella casa di cristallo una produzione originale di Marche Teatro, testo e regia di Marco Baliani, da un’idea di Velia Papa, scenografia e luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini. Ogni sera dal 15 al 28 giugno, due attori e attrici simbolicamente rinchiusi ciascuno dentro una grande teca trasparente, offriranno la propria arte al pubblico, in una performance che rappresenta perfettamente l'attuale condizione del mondo del teatro in cui artisti e pubblico devono rigorosamente mantenersi separati. Gli attori/prigionieri che si alterneranno nelle teche esposte al pubblico: a recitare saranno Eleonora Greco, Giacomo Lilliù, Michele Maccaroni, Petra Valentini.

Gli attori vivono rinchiusi in case trasparenti ed esposti allo sguardo del pubblico. Agli attori, nella loro condizione di totale solitudine, non resta che ripetere ciò che ricordano del loro antico mestiere: brandelli di testo, passi di danza, brani di canzoni, per non perdere la memoria e per sperare di poter tornare presto al tempo in cui i teatri erano colmi e gli attori gratificati dagli applausi. Il pubblico potrà assistere in numero limitato in ottemperanza alle vigenti prescrizioni, alla performance che sarà ripetuta due volte a sera; agli spettatori verrà consegnato un auricolare personale ed una radio ricevente per poter ascoltare le parole degli attori. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto Marche Crea finanziato dalla Regione Marche. Prenotazione on line obbligatoria su geticket.it. Biglietto 9 euro incluso l’auricolare monouso che rimarrà allo spettatore.