Artcevia music 2018: concerto di pianoforte a quattro mani

I due pianisti Giulia Semerano e Filippo Di Bari, londinesi di adozione, saranno parte dell’undicesima edizione del festival Artcevia con un inusuale e affascinante concerto per pianoforte a quattro mani l’11 Agosto presso il Teatro “La Vittoria” di Ostra. In occasione del centenario della morte di Claude Debussy eseguiranno le Sei Epigrafi Antiche, scritte dal compositore francese nel 1914, oltre che brani di S. Rachmaninoff e F. Schubert. I due giovani pianisti, destinatari di numerosi premi e borse di studio, si esibiscono regolarmente in importanti festival e sale europee. Ingresso libero.

Il programma:

S. Rachmaninoff, dai Sei Morceaux op. 11 per pianoforte a quattro mani:

I. Barcarola

II. Scherzo

III. Tema Russo

IV. Valse

C. Debussy: Sei Epigrafi Antiche per pianoforte a quattro mani

I. Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été

II. Pour un tombeau sans nom

III. Pour que la nuit soit propice

IV. Pour la danseuse aux crotales

V. Pour l'égyptienne

VI. Pour remercier la pluie au matin

F. Schubert, Fantasia in Fa minore D940