Punk e decadenza al concerto di Petra Flurr & 89st

Serata darkwavesynthpunkEBMminimal

PETRA FLURR & 89st Live Concert



Artista esponente di un rinnovato modernismo, al contempo pirotecnico e decadente, Petra Flurr muove i primi passi nel 2003 tra i club alternativi di Madrid.

Nel 2007 registra il suo album di debutto “Deutsche Volkzlieder” dove per la prima volta conia lo stile musicale che diverrà il suo marchio di fabbrica, un ibrido di elettronica a 8 bit e Art Punk. Nel 2008 fonda insieme alla cantante e ballerina di Burlesque Vinila von Bismark, i Krakovia , band garage/psychobilly di cui Petra è frontman. Nello stesso anno pubblica il secondo album solista “Vix Visage” che gli donerà la notorietà e un lungo tour tra Polonia, Francia, Italia fino a Londra e Berlino dove Petra è spesso ospite nei club più trasgressivi della scena queer e non, anche sotto le vesti di Dj.

Nel 2010 pubblica l’album “Petra Flurr Puffmutter” con l’etichetta polacca Saturator. Il personaggio Petra Flurr è il prodotto di una mutazione genetica che ha come risultato un performer dai mille volti che unisce l’estetica oltranzista del punk al gusto per il camp e il trash d’autore di Almodovar fino a lambire l’immaginario ambiguo e decadente del BDSM. Nel 2012 esce per la greca Fabrika Rec. in collaborazione con El Modernista, con il lavoro dal titolo “Download-Selbstmord".

Negli ultimi anni è di stanza a Berlino dove fa parte del vasto movimento industrial/*wave, che ha visto le sue massime celebrazioni nella decima edizione del Drop Dead Festival.

Il nuovo cd dal titolo "Monotone Zone" esce adesso a Giugno 2018 con 89st, musicista di Città del Messico che lo acompagna in questo tour.



- Fonte della Serpe aprirà i battenti alle ore 19,00 con un ricco aperitivo.

- Alle ore 21,30 circa inizio live performance



