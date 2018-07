Percorsi di ascolto festival: arriva il romanticismo a sei corde

Lunedì 6 agosto alle ore 21,30 presso l’Ex Convento dei Cappuccini in Arcevia ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna Percorsi di ascolto Festival 2018, organizzata dall’Associazione Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni.

Il Maestro anconetano Massimo Agostinelli si esibirà in un concerto per chitarra sola dal titolo “Romanticismo a sei corde”: considerato uno dei principali esperti del repertorio dell’Ottocento per chitarra, da anni sviluppa il suo interesse per la valorizzazione di autori e opere del XIX secolo, portando alla luce nuove composizioni, attraverso una ricerca presso ogni biblioteca del mondo. Dalle sue riscoperte e dalla documentazione raccolta sono uscite importanti revisioni editoriali, esecuzioni in prima assoluta e realizzazioni discografiche. Il suo temperamento musicale lo ha sempre portato ad essere un esecutore di indubbia coerenza formale e stilistica, mantenendo sempre il dovuto rispetto storico-culturale del repertorio proposto. Il suo modo di suonare lo identifica come un musicista dalla ricca vena espressiva, dotato di una spiccata visione romantica e di un misurato senso interpretativo, con una finezza esecutiva e dolcezza di suono dai caratteri inconfondibili.



Durante la serata sarà possibile ammirare la mostra fotografica “Arcevia nell’obiettivo” con particolari scatti di Arcevia e del suo territorio circostante ad opera di Edoardo Apolloni, Alberto Fenucci, Gaia Patrignani, Massimo Possanzini Rossini, Giorgio Priori e Bruno Santoni. La serata è ad ingresso libero.