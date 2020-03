Percorsi di ascolto festival: il lavoro e le donne. ritratti di talenti femminili in parole e musica

Domenica 8 marzo alle ore 16.30 l’Associazione Harmonica, in occasione della manifestazione “Una domenica andando a polenta”, presenta un appuntamento di anteprima alla rassegna “Percorsi di ascolto Festival – 2020” presso il Centro Culturale di S.Francesco in Arcevia dal titolo Il lavoro e le donne.

Ritratti di talenti femminili in parole e musica”. Un viaggio attraverso storie di donne protagoniste della lotta verso l’emancipazione femminile: il mezzosoprano Giorgia Pesaresi e Alessia Mortaloni al fortepiano di sua proprietà (marchio inglese John Broadwood & Sons del 1829) daranno voce ad alcune compositrici, musiciste, poetesse dell’Inghilterra dell’Ottocento che, nonostante tutti i pregiudizi dell’epoca, non rinunciarono alla composizione quali Alicia Ann Spottiswoode, Helen Blackwood, Virginia Gabriel, Elizabeth Philp, Ellen Dickson, Charlotte Alington Pye Barnard. Le interpretazioni musicali si alterneranno ai racconti di Valentina Baiocco e Antonella Bonanni che narreranno le storie di personaggi femminili di tutti i tempi che non volevano piegarsi alle regole imposte dalla società del loro tempo, donne che si sono difese con tenacia dalle aggressioni della vita: dalla violenza maschile, come la pittrice Artemisia Gentileschi, stuprata da un amico del padre, dalla ferocia della storia come Charlotte Salomon in fuga dai nazisti, dalla gabbia dei pregiudizi, come la matematica Ipazia, la maratoneta Kathrine Switzer o la regista Alice Guy, dai tormenti della malattia, come la violoncellista Jacqueline Du Pré. L’iniziativa è ad ingresso libero.