Percorsi di ascolto festival: in scena l'omaggio alla royal music britannica

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Percorsi di ascolto Festival 2019, giunta alla sua decima edizione consecutiva, organizzata dall’Associazione Musicale Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni.

Lunedì 5 agosto sarà di scena il duo formato dal trombettista Matteo Alcaini e dall’organista Donato Giupponi: i due musicisti si esibiranno presso la Chiesa di S.Medardo in Arcevia alle ore 21,30 in un concerto intitolato “The Royal Music” specificatamente dedicato al periodo Elisabettiano – fra le Suites di Clark, Stanley ed Haendel, alternate a brani solistici dei vari Weelkes, Henry VIII e Byrd, tutti musicisti inglesi (di fatto, o d’adozione). Lo splendido organo costruito dal bergamasco Giacomo Locatelli nel 1889, uno dei più pregiati strumenti nelle Marche, tornerà a suonare in concerto dopo molti anni grazie all’intervento della Parrocchia. La serata è ad ingresso libero.