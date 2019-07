Excellence international tour: il pianista Mastrini si esibisce con il piano

Un nuovo appuntamento con la grande musica è previsto il 6 agosto in Arcevia alle ore 21.30 presso la Chiesa di S.Francesco per la rassegna Percorsi di ascolto Festival 2019, giunta alla decima edizione consecutiva, ideata dall’Associazione Musicale Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni.

Il 6 agosto sarà di scena il pianista umbro Maurizio Mastrini in una tappa del suo nuovo tour mondiale per la presentazione del suo ultimo capolavoro intitolato “Excellence”, che nasce dalla collaborazione con il grande artista e produttore Tony Renis, un disco dove sono stati selezionati alcuni brani più importanti e scritti negli ultimi dieci anni con l’inserimento di inediti tra cui l’omonimo Excellence appunto. Maurizio Mastrini è uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La serata è organizzata in collaborazione con l’Avis di Arcevia: per l’occasione ci saranno in Piazza Garibaldi i mercatini dell’artigianato locale dal pomeriggio e in serata, dopo il concerto, gara di biliardino e spaghettata di mezzanotte in piazza. La serata è ad ingresso libero.