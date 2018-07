Percorsi di ascolto: arrivano le "frottole e follie" musicali

Prosegue la rassegna “Percorsi di ascolto Festival 2018”, giunta alla sua nona edizione consecutiva e organizzata dall’Associazione Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni, con il secondo appuntamento in programma per lunedì 23 luglio alle ore 21,30 presso la Chiesa S.Maria del Soccorso in Arcevia. Protagonisti del concerto “Frottole e follie” saranno il soprano Marina Maroncelli e il clavicembalista Filippo Pantieri, musicisti attivi a livello concertistico e didattico, che hanno approfondito lo studio e la prassi esecutiva nell’ambito della musica antica. La frottola fu il genere predominante di canzone popolare italiana nel periodo rinascimentale e il duo presenterà musiche di autori quali Frescobaldi, Monteverdi, Caccini. Per l’occasione verrà aperta la chiesa di S. Maria del Soccorso, rimasta chiusa da alcuni anni, e, al termine del concerto, il pubblico presente potrà godere di una visita guidata a cura di Lucio Tribellini delle numerose opere di elevato valore artistico conservate all’interno della chiesa, come la maiolica di Fra Mattia della Robbia raffigurante l’Annunciazione di Maria(prob. 1534), i quadri di Claudio Ridolfi Immacolata concezione con S. Lucia e S. Caterina d’Alessandria (tra il 1625 e il 1640), e l’Adorazione dei magi (1577) di Ercole Ramazzani.

L’evento è ad ingresso libero.