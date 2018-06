Percorsi di ascolto: riparte il viaggio musicale sulle note dei classici

Inizia sabato 14 luglio alle ore 21,30 presso l’ex Convento dei Cappuccini in Arcevia il Festival di musica da camera Percorsi di ascolto edizione 2018, organizzato per il nono anno consecutivo dall’Associazione Musicale Harmonica, sotto la direzione artistica di Alessia Mortaloni, con il concerto La Musica è un lungo viaggio del duo Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Da vari anni il duo svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi per le più prestigiose Associazioni musicali sia in Italia che in molti paesi del mondo (Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Svezia, Romania, Africa, Stati Uniti, Libano, Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Russia, Malta, Giappone) che gli ha procurato molti consensi e critiche lusinghiere. Giovanni Lanzini e Fabio Montomoli hanno effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI1, RAI2, RAI3, Radio Vaticana, Radiotelevisione Croata, ecc. ed hanno al loro attivo l’incisione di numerose incisioni discografiche di musica classica e contemporanea per le etichette EMI Classic, Bongiovanni, Miki-Mako, Agenzia Spaziale Italiana, Iktius, Avvenimenti, San Paolo Audiovisivi, EMA Records, SaM e M.A.P. Da sempre attento all’evoluzione del clarinetto e della chitarra nell’ambito della musica da camera, il duo ha sviluppato un ampio repertorio che spazia dalla “hausmusik” ottocentesca fino ai compositori più importanti della musica italiana e latino-americana, ai quali sono stati dedicati i CD “Cançao do Amor” (2009) e “Ciao, Italia!” (2013) per l’etichetta Sam. Anche nel repertorio contemporaneo il duo è spesso dedicatario di interessanti composizioni da parte di importanti autori italiani e stranieri alle quali verrà dedicato il prossimo disco del gruppo.



Per la serata arceviese il duo presenterà un repertorio che spazia da Puccini, alla canzone napoletana e a quella latino – americana.

Per l’occasione sarà possibile ammirare la mostra fotografica “Arcevia nell’obiettivo” con particolari scatti di Arcevia e del suo territorio circostante ad opera di Edoardo Apolloni, Alberto Fenucci, Gaia Patrignani, Massimo Possanzini Rossini, Giorgio Priori e Bruno Santoni. Al termine della serata l’Associazione Harmonica offrirà a tutto il pubblico presente una degustazione. La serata è ad ingresso libero.