Pensaci Giacomino: Leo Gullotta porta in scena gli assiomi pirandelliani

Venerdì 8 febbraio alle 21.15 Leo Gullotta porta in scena al Teatro la Nuova Fenice di Osimo «Pensaci, Giacomino» di Luigi Pirandello nella lettura drammaturgica e con la regia di Fabio Grossi. Lo spettacolo è in scena anche ad Ascoli Piceno, al Ventidio Basso, sabato 9 e domenica 10 febbraio. Tutti gli appuntamenti rientrano nelle stagioni realizzate dai rispettivi Comuni con AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e, a Osimo, con A.S.S.O.

«Pensaci, Giacomino» nasce come novella del 1915 e ha la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917 e vi sono presenti tutti i ragionamenti e gli assiomi pirandelliani. Maddalena, figlia del bidello del liceo, è rimasta incinta del suo giovane fidanzato, il buon Giacomino Delisi. Il vecchio e agiato professor Agostino Toti pensa di poterli aiutare: chiede in moglie Maddalena sobbarcandosi anche la sistemazione di Giacomino, d’altra parte uno fra i suoi alunni più brillanti. Nulla spera Toti se non di vivere con un po’ di tranquillità e non si cura dei commenti della società civile, borghese e benpensante, che si rivolterà contro la sua decisione, anche a discapito della creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Nel finale pieno di amara speranza Giacomino prenderà coscienza del suo essere uomo e padre e andrà via da quella casa che, come una gabbia dorata, lo tiene prigioniero per vivere finalmente la sua vita con il figlio e con la giovane madre.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro Stabile di Catania e Compagnia Enfi Teatro. In scena Liborio Natoli, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio, Francesco Maccarinelli, Valerio Santi e Sergio Mascherpa. Scena e costumi sono di Angela Gallaro Goracci, le musiche di Germano Mazzocchetti, le luci di Umile Vainieri, regista assistente Mimmo Verdesca. Biglietti e informazioni: Teatro La Nuova Fenice 071/7231797, Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno 0736/298770, AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Costi: platea e palco centrale I e II ordine 28 euro ridotto 23 euro, palco laterale I e II ordine, palco centrale III ordine 23 euro ridotto 19 euro, palco laterale III ordine, palco IV ordine 19 euro ridotto 16 euro, loggione 14 euro ridotto 11 euro, speciale studenti 14 euro.