Pensaci Giacomino: Leo Gullotta inaugura la stagione di prosa

L'attore Leo Gullotta inaugura il nuovo anno e la stagione di prosa del Teatro Pergolesi di Jesi. Infatti sabato 4 gennaio alle 21 è protagonista dello spettacolo Pensaci, Giacomino! di Luigi Pirandello, con lettura drammaturgica e regia di Fabio Grossi. La rappresentazione va in scena il giorno prima, il 3 gennaio alle 21.15, anche al Teatro Piermarini di Matelica. Biglietti da 12 a 29 euro.



Pensaci, Giacomino! nasce in veste di novella del 1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917. La storia racconta di una fanciulla che, rimasta incinta del suo giovane fidanzato Giacomino, non sa come poter portare avanti la gravidanza. Il professore Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e autorizzandola a vivere della sua pensione il giorno in cui lui non ci sarà più. La società civile si rivolta contro questa decisione anche a discapito della piccola creatura che nel frattempo è venuta al mondo. Un testo che analizza il lesto gioco della calunnia e il bigottismo di una società becera e ciarliera.

Con Leo Gullotta in scena ci saranno Liborio Natoli, Rita Abela, Federica Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio, Marco Guglielmi, Valerio Santi e Sergio Mascherpa. Le scene e i costumi dello spettacolo prodotto da Enfi Teatro sono di Angela Gallaro Goracci, le musiche di Germano Mazzocchetti e le luci di Umile Vainieri.