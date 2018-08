I patti non hanno colore, e vanno rispettati: l'incontro per sensibilizzare la città

Sabato 1 settembre al via dalle ore 19, in piazza del crocifisso, quartiere Archi, la minifestazione: "I patti non hanno colore…e vanno rispettati", evento di sensibilizzazione cittadina sul congelamento di fondi stanziati e già concessi dallo Stato con il Piano Periferie, a 96 città italiane, tra le quali la Città di Ancona.

Verranno proiettati su un maxi schermo le slide ed i video relativi ai progetti di riqualificazione finanziati dal bando periferie, sono previsti interventi da parte degli amministratori locali e di alcuni cittadini dei quartieri interessati. Nella zona pedonale sotto gli Archi giovani musicisti suoneranno brani in acustica mentre bar e ristoratori del quartiere serviranno aperitivi e cena all’aperto.