La Passion de Jeanne D'Arc: Iriondo e Nuccini sonorizzano un capolavoro muto

Il cinema d'autore e la musica raffinata protagonisti all'Arena Cinema Lazzaretto: sabato 11 luglio Xabier Iriondo degli Afterhours e Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò sonorizzano dal vivo il film La Passion de Jeanne D'Arc, capolavoro del cinema muto che racconta il processo alla Pucelle d’Orléans nel castello di Rouen.

Corrado Nuccini e Xabier Iriondo sono per la prima volta insieme sul palco. I due musicisti esibiranno un cine-concert, che non è solo la proiezione di un film e non è propriamente un concerto; è la rappresentazione di un intenso e solido legame tra cinema e musica. In questa performance, Xabier Iriondo suona il mahai metak, un cordofono a dieci corde di sua invenzione, la chitarra elettrica con alcuni effetti di sua progettazione. Corrado Nuccini chitarra elettrica e sintetizzatori e programmazioni elettroniche. Il biglietto ha il prezzo di 12 euro intero e 10 euro ridotto e la biglietteria apre alle ore 20.30. Lo spettacolo inizia alle 21.30.