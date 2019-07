Passetto on the rocks: tutti i prezzi e le informazioni per la festa in centro

Sabato 20 luglio arriva il Porto antico on the rocks, tra l'Arco di Traiano e la lanterna Rossa baciati dal mare del Molo Clementino. Un programma che inizia con l'aperitivo al tramonto, live music, cena spettacolo e dopo cena. I prezzi: Ingresso libero dalle 19.00 alle ore 23.00 Dalle ore 23 al via la serata dedicata ad un pubblico adulto. Selezione all'ingresso. Donna omaggio entro mezzanotte e mezza mentre 8 euro con drink dopo quell'ora. Uomo: 10 euro con drink. Tavoli: 15 euro.



Ecco il programma: