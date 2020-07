Passeggiata di salute: Mascino e Timi aprono la kermesse

Il 24 settembre inaugura al teatro delle Muse la rassegna Poker d'Assi. Il programma si apre con la coppia artistica: Filippo Timi e Lucia Mascino con Passeggiata di salute spettacolo originale ed intenso, segue Carrozzeria Orfeo con il paradossale, feroce e quasi profetico Miracoli metropolitani scritto da Gabriele di Luca, diretto dallo stesso di Luca con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. La vendita di biglietti e abbonamenti è prevista nella sola platea del Teatro delle Muse, con un massimo di 200 spettatori a recita. L'ingresso a teatro è consentito con la mascherina. Tutti i voucher Marche Teatro saranno spendibili sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. I biglietti hanno il prezzo di 32 euro in platea e 28 euro ridotto.

La trama

La magnetica coppia Mascino - Timi torna in scena diretta da Giuseppe Piccioni in una nuova produzione di Marche Teatro. L’autore Nicolas Bedos (già regista del recentissimo film “La Belle Époque”) ci fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale unica e speciale. Sulla follia e sull’amore è stato scritto tanto, questo testo di Bedos lo fa in un modo originale ed intenso. Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono, si desiderano. Lei gli dirà: ti amo. Lui vorrebbe dire: anch’io. Solo che la loro panchina si trova nel giardino di un centro psichiatrico.