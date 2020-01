Pasquella di Varano: il programma dei "tour"

Il Gruppo della Pasquella di Varano di Ancona, composto da circa trenta elementi, vestiti da pastori sono in piena attività, per le vie e le contrade di Ancona. Ecco cosa prevede il programma dell'iniziativa:

Sabato 4 e domenica 5 gennaio appuntamento per le vie del centro, per l tradizionalissimo giro per il mulino Casaccia. Infine lunedì 6 gennaio a Varano, per la festa della santa Infanzia, dalle 17 alle 19, al via l'emozionante "tour" per le vie del paese e in piazza san Giovanni.