Parsons Dance: in scena le nuove coreografie contemporanee

Parsons Dance è al Teatro La Fenice giovedì 7 febbraio per una data del nuovo Italy Tour 2019, appuntamento del programma di danza curato dall’AMAT e proposto nel cartellone del teatro cittadino dal Comune in collaborazione con la Compagnia della Rancia e con il sostegno di MiBAC e Regione Marche. Sotto la guida del direttore artistico David Parsons, della general manager Rebecca Josue e del light designer e co-fondatore della compagnia Howell Binkley. Quella di Parsons Dance è una danza che punta dritto all’emozione. Difficile non lasciarsi trasportare dai ritmi vibranti e dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini.



Sei le coreografie proposte alla Fenice: Round my World (2012), Hand Dance (2003), Eight Women (novità per la stagione 2019) a cui si aggiungono, dopo l’intervallo, Microburst (che ha debuttato a New York lo scorso maggio 2018, su partitura originale commissionata da Parsons Dance al compositore e suonatore di tablas indiano Avirodh Sharma), la storica e immancabile Caught (assolo che David Parsons creò nel 1982 per se stesso sulle musiche composte da Robert Fripp in “Let the Power Fall” e hit della modern dance tuttora in repertorio grazie al sostegno della Fondazione Jim and Linda Ellis) e, in chiusura Whirlaway (2014). In scena i danzatori Zoey Anderson, Justus Whitfield, Deidre Rogan, Shawn Lesniak, Henry Steele, Joan Rodriguez, Katie Garcia e Sasha Alvarez. Direttore di palco Michael Megliola, supervisore luci Christopher Chambers, manager di produzione Fabrizio Caputo.

Nata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, fra (se non ‘la’) le più importanti e acclamate formazioni di danza contemporanea, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita a lasciare un segno nell’immaginario collettivo e a creare coreografie divenute “cult” della danza mondiale. Gli show, sempre richiestissimi, sono andati in scena nei cinque i continenti nei più importanti teatri e festival di tutto il mondo fra i quali il The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, la Maison de la Danse di Lione, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Sydney e il Teatro Municipal di Rio de Janeiro.



Biglietti e informazioni: i biglietti di I settore sono in vendita a 25 euro, quelli di II settore a 20 euro e quelli di III settore 15 euro. Riduzioni di 5 euro sui biglietti di ogni settore valida per gli abbonati alla stagione teatrale, iscritti alle scuole di danza della città, under 25, over 65 e convenzionati varie. I biglietti sono acquistabili al Teatro La Fenice (via Cesare Battisti 9 tel. 071/7930842 e 335/1776042, aperta i giorni di spettacolo dalle 17 e domenica dalle 16); AMAT, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net. Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Prevendite anche nei ticket-store AMAT/VivaTicket e su vivaticket.it.