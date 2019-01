Le parole della filosofia, la kermesse si apre con Vito Mancuso

Prende il via la ventitresima edizione de Le parole della filosofia, festival del pensiero plurale. La kermesse ruota attorno all’interrogativo “Ha senso la vita?“, domanda esistenziale che attraversa tutta la storia della filosofia e interseca la storia della religione e della scienza. Agli Incontri con i filosofi al teatro Sperimentale di Ancona, sono stati invitati quattro noti pensatori Vito Mancuso, Ivano Dionigi, Sergio Givone e Francesca Brezzi che offrono altrettante indicazioni, per cui il “pensiero”, il “dia-logo”, la “religione” e il “dono” costituiscono dei percorsi paradigmatici per affrontare quella domanda radicale. Lunedì 11 febbraio al via “Pensiero”, intervento con Vito Mancuso al teatro sperimentale di via Redipuglia.

Nato a Carate Brianza nel 1962, è stato docente di teologia all’Università San Raffaele di Milano e all’Università di Padova. Rifletterà su “bellezza del pensiero e pensiero della bellezza”, anche alla luce di due suoi recenti libri: Il bisogno di pensare e La via della bellezza (entrambi pubblicati da Garzanti rispettivamente nel 2017 e 2018). Questo teologo e filosofo, che ha partecipato ad altre edizioni della rassegna, è anche autore di L’anima e il suo destino (2007) e La vita autentica (2009), pubblicati da Cortina, e di Il principio passione (2014), Dio e il suo destino (2015), Il coraggio di essere liberi (2016) e Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteggerla (2016), pubblicati da Garzanti.