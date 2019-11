Parasite: il film celebra la giornata mondiale del povero

In occasione della Giornata mondiale del povero sarà in programmazione al cinema Excelsior di Falconra il film vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes: Parasite. Questo film è una tragicommedia sagace e violenta. Il prezzo è di 5 euro ridotto e 7,50 euro intero. Gli orari: sabato 16 novembre alle ore 21.30 e domenica 17 novembre alle ore 15, 17,50 e 21,30. Lunedì 18 alle ore 21.30.



Per gente di diversa estrazione sociale vivere assieme nello stesso spazio non è semplice. Succede sempre più spesso in questo triste mondo che le relazioni umane basate sulla coesistenza o sulla simbiosi non reggano, e che un gruppo sia costretto ad instaurare una relazione parassitica con un altro. In un mondo del genere, chi può puntare il dito contro una famiglia in difficoltà,

intrappolata in una lotta per la sopravvivenza, e definirli tutti parassiti? Non erano parassiti all’inizio. Sono i nostri vicini di casa, amici e colleghi, spinti fino all’orlo del precipizio. Ritratto di persone comuni che precipitano in un inevitabile tumulto, questo film è: una commedia senza clown, una tragedia senza cattivi, che ci conduce ad un intreccio violento, ad un tuffo a capofitto giù dalle scale.