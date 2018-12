La Paranza dei Bambini: dal romanzo di Saviano il racconto della nuova camorra

Dal 13 al 16 dicembre al Teatro delle Muse, in esclusiva regionale, è in scena La Paranza dei Bambini tratto dal romanzo best seller di Roberto Saviano, riscritto per il teatro da Saviano con Mario Gelardi che ne ha curato anche la regia in collaborazione con Carlo Caracciolo. In scena gli attori della compagnia del Nuovo Teatro Sanità. Dopo lo spettacolo Gomorra, Roberto Saviano e Mario Gelardi, di nuovo insieme, raccontano la controversa ascesa di una tribù adolescente verso il potere, pronta a piombare nel buio della tragedia scespiriana e nel nero infinito dei fumetti di Frank Miller. Ne La paranza dei bambini, adattamento teatrale da uno degli ultimi best seller di Roberto Saviano, i protagonisti hanno scarpe firmate, famiglie quasi normali e grandi ali “d'appartenenza” tatuate sulla schiena. Sfrecciano in moto contromano per le vie di Napoli perché sanno che la loro unica possibilità è giocarsi tutto e subito. Non temono il carcere né la morte. Sparano, spacciano, spendono. Sono la paranza dei bambini. Nel gergo camorristico "paranza" significa gruppo criminale, ma il termine ha origini marinaresche e indica le piccole imbarcazioni per la pesca dove si pescano pesci piccoli per la frittura. L'espressione restituisce l'immagine di pesci talmente piccoli da poter essere cucinati solo fritti proprio come quei giovanissimi legati alla camorra. 'L'infanzia è una malattia, un malanno da cui si guarisce crescendo', diceva William Golding, l'autore de Il signore delle mosche. E come nel romanzo di Saviano così anche nello spettacolo i protagonisti creano una loro comunità che impone regole feroci per perdere l'innocenza e diventare grandi. Per il ciclo di incontri “L’aperitivo con gli artisti” La Compagnia incontrerà il pubblico sabato 15 dicembre alle ore 18.30 al musecaffé, conduce l’incontro la giornalista Lucilla Niccolini.



Biglietti Stagione Teatrale da 18 a 36 euro. Prenotazione biglietteria del Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org. Biglietti on line www.geticket.it Orari biglietteria martedì sabato dalle 9.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30; e da un’ora prima degli spettacoli. Orario spettacoli serale ore 20.45 – pomeridiana (domenica) ore 16.30.