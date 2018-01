Papa Francesco: la tavola rotonda per riflettere sul suo "pensiero in cammino"

“Un pensiero in cammino” è la definizione del pensiero di papa Francesco posta a titolo della tavola rotonda che si svolgerà mercoledì 17 gennaio alle ore 17.30 nella sala del Centro “Giovanni Paolo II” in Via Podesti, 12. L’iniziativa, promossa dall’arcidiocesi di Ancona-Osimo, prende spunto dalla pubblicazione del volume di Giancarlo Galeazzi intitolato “Il pensiero di papa Francesco” e pubblicato nei Quaderni del Consiglio regionale delle Marche.

Introdurrà l’incontro l’arcivescovo Angelo Spina, cui seguiranno gli interventi del giornalista e scrittore Luigi Accattoli, del presidente dell’Unesco Marche Italo Tanoni e dello stesso autore del libro; concluderà il cardinale Edoardo Menichelli; coordinerà i diversi interventi Marino Cesaroni, direttore di “Presenza”. Si tratta di una iniziativa che vuole offrire una occasione di riflessione dal punto di vista culturale, ecclesiale, sociale e educativo, mostrando alcuni aspetti peculiari del magistero di papa Bergoglio. L’ingresso è libero.