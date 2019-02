Paolo Cevoli: la sua "bibbia" raccontata a teatro

«La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli» è il nuovo appuntamento, giovedì 21 febbraio, della stagione in abbonamento del Teatro Alfieri realizzata da Comune e AMAT con il sostegno di MiBAC e Regione Marche.

La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti conosciuto anche se forse non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca, Sodoma e Gomorra eccetera. Cevoli, con la regia di Daniele Sala, rilegge quelle storie estraendone l’ironia e i riflessi comici e componendoli in una grande rappresentazione teatrale (in scena è supportato da tre bravissime coriste stile Broadway: Daniela Galli, Silvia Donati, Cristina Montanari). Una grande messa in scena dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo, il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 20 euro per il primo settore, 17 euro per il secondo e 13 euro per il terzo, con riduzioni a 18 e 15 per i due primi settori (riservate a uinder-29, over-65 e soci TCI) alla Biglietteria Teatro Alfieri aperta il giorno di spettacolo dalle 20 e su vivaticket.it. Info e prenotazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net, Biblioteca Comunale di Montemarciano tel. 071/9163384, Comune di Montemarciano tel. 071/9163327 Call center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e Biglietteria Teatro Alfieri tel. 071/9163383. Inizio ore 21.15.