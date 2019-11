Paolo Cevoli in scena con "La sacra famiglia"

Si alza venerdì 8 novembre alle 21 il sipario del Teatro Comunale Valle di Chiaravalle. In scena il comico Paolo Cevoli con il nuovo monologo La scara famiglia. Con estro e originalità il comico romagnolo tra i più amati dal pubblico racconta ci racconta la sua storia personale di padre e di figlio, paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E persino alla famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesù Bambino: la Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare La sagra famiglia.

Biglietti a 20 e 18 euro (con riduzioni rispettivamente a 17 e 15 euro per under 25, over 65, iscritti al progetto teatrale VisionArea, insegnanti a tempo determinato, possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente e convenzionati vari) e a 10 euro per gli studenti fino a 19 anni. Biglietteria del teatro aperta il martedì (orario 17.30/20) e il venerdì (orario 10/12), il giorno precedente lo spettacolo (orario 17.30/19.30) e quello di rappresentazione (dalle 18 a inizio spettacolo). Informazioni: Biglietteria Teatro Valle 071/7451020; Comune di Chiaravalle, Ufficio Cultura 071 9499266, Call center dello Spettacolo delle Marche tel. 071/2133600 e AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.