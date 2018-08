Paolo Belli in concerto: la sua big band scende in piazza

Un concerto fatto di musica travolgente, tante risate e dal sound inconfondibile. E’ una festa a tutti gli effetti, quella che Paolo Belli propone al pubblico che lo segue da tanti anni. Il nuovo tour estivo fa tappa a Moie venerdì 3 agosto alle 21:30 in occasione della VIII edizione di MusiCanto. Ingresso gratuito. Paolo Belli e il suo personalissimo sound sono ormai un “marchio di fabbrica” riconosciuto sia in Italia che all’estero, affermatosi in migliaia di concerti tenuti con la sua Big Band, una tra le più affiatate ed eclettiche formazioni che la musica italiana possa vantare, e che lo accompagna da sempre in ogni esibizione live, dai concerti alle trasmissioni tv. Lo spettacolo di Paolo Belli è musica e divertimento, con in scaletta i suoi più grandi successi ed alcuni omaggi ai maestri che ne hanno influenzato la carriera, tra i quali Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte. Uno show che spazia fra swing e sonorità contaminate da latin e pop, un mix irresistibile in grado di coinvolgere il pubblico in un crescendo di note ed emozioni fino a renderlo protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso. Il musicista e showman emiliano ha ottenuto nel corso di una carriera ormai trentennale numerosi premi, riconoscimenti e attestati di stima da parte di pubblico e critica, confermando che il live è sicuramente la sua dimensione ideale. Da anni impegnato su più fronti, Paolo non si risparmia quando si tratta di musica ma anche di solidarietà: ai live nelle piazze e alla messa in scena della commedia musicale “Pur di Fare Musica”, si affiancano infatti gli impegni ormai storici al fianco di Milly Carlucci in ”Ballando con le Stelle” e come conduttore nella maratona benefica Telethon. Il tutto senza mai tralasciare l’impegno con Nazionale Italiana Cantanti di cui Paolo fa parte da 30 anni e che oggi lo vede scendere in campo in qualità di Presidente.



La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica). MusiCanto è iniziato il 2 agosto a Moie e prevede 4 giorni di festa con spettacoli live gratuiti, stand gastronomici e lotteria finale. Sabato live di Luisa Corna. Questo il programma giorno per giorno (tutti i concerti e gli spettacoli sono gratuiti – stand gastronomici tutte le sere): Giovedì 2 agosto: il tradizionale momento dedicato al suono dell’acqua, alle 19.30. Ore 20: sfilata per le vie cittadine della Banda Musicale “L’aurora” di Castelplanio - Poggio San Marcello. A seguire “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupéry alle ore 21:30. Venerdì 3 agosto: concerto di Paolo Belli & Big Band alle ore 21.30 Sabato 4 agosto: concerto di Luisa Corna con “Angolo Di Cielo” Tour 2018 alle ore 21.30 Domenica 5 agosto: anteprima musicale ore 19. Spettacolo della band di animazione n.1 in Italia, “4 col Matto” con “Manicomio Musicale” Tour 2018; alle ore 21.30. Alle ore 23:30 l’estrazione della Lotteria Stand gastronomici aperti la sera, a pranzo solo su prenotazioni. Per riservare un tavolo, chiamare il numero 3281967335. In cucina lo chef Diego Scortichini, assistente di cucina è Silvano Scortichini. A MusiCanto negli anni si sono intervallati grandi ospiti per live sotto le stelle: Katia Ricciarelli, Riccardo Fogli, Max Giusti e Ron. L’organizzazione è a cura del Coro Spontini con la direzione artistica del M° Michele Quagliani; patrocinio del Comune di Maiolati Spontini. Infoline 3407305300.