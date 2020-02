Palombellissima Fest: il programma della festa trendy di quartiere

Il 15 e 16 febbraio alla fornace della Palombella arriva il Palombellissima Fest, in collaborazione con HiP NiC: un progetto di rigenerazione urbana del quartiere Palombella di Ancona che ha sperimentato la creatività come strumento di lettura e trasformazione sociale, per contribuire a far emergere nuovi scenari e prospettive per il futuro del quartiere. Il festival ospiterà i risultati del progetto e sarà l'occasione per immergersi nel quartiere e nelle sue storie. Sabato 15 febbraio ingresso libero e dopo mezzanotte 12€ (capienza massima 200 persone). Domenica 16 febbraio: ingresso libero.

Ecco il programma:

Sabato 15 Febbraio

16.00: Apertura HiP-NiC SUPER-MARKET. Il market targato HiP NiC sarà come la piazza la domenica della festa, pieno di colori, luci e con i moderni artigiani del presente. Fino alle ore 24. Riattivare luoghi e territori attraverso l'asset della cultura con: Claudio Centanni, Mara Polloni, Stefano Ranieri, Silvia Tagliazucchi, Maura Romano;

18.00: PALOMBELLART Vernissage mostra d'arte contemporanea di Alessio Ballerini e Gigi Piana a cura di Annaclara Di Biase. Apertura fino alle ore 24.00;

DA MEZZANOTTE INGRESSO CON BIGLIETTO. CAPIENZA 200 POSTI / biglietto 12€;

00.00: PALOMBALERA Gabriele Poso (IT - Soundway Records - live). Un live dalle forti suggestioni esotiche tra afrobeat, smooth soul ed il groove cosmico della disco;

01.00: PALOMBALERA TALES deejay set. Dagli scantinati alle feste in piazza, il TALES non ha mai smesso di tessere racconti in salsa elettronica.

Domenica 16 Febbraio