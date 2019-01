Domenica 13 gennaio il lancio dei palloncini della pace

Amministrazione comunale e Consulta per la Pace comunicano che l’iniziativa “2000 idee per la pace” programmata per domenica 6 gennaio e rinviata per la difficoltà a reperire l’elio durante le festività natalizie, si terrà domenica 13 gennaio. Restano immutati modalità ed orari: il raduno dei bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie è fissato alle ore 11 presso il cortile dell’ex Appannaggio dove verranno consegnati i palloncini colorati a cui legare i messaggi di pace. Seguirà la sfilata lungo corso Matteotti e Via Pergolesi fino a raggiungere Piazza della Repubblica dove, alle ore 12, i palloncini saranno liberati in cielo.

Resta confermato, invece, per domenica 6 gennaio, l’altro appuntamento promosso da Amministrazione comunale e Consulta per la Pace, quello pomeridiano a teatro Pergolesi. L’iniziativa, dal titolo “Restiamo umani”, prenderà il via alle ore 17 e vedrà la partecipazione di Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, il giovane giornalista e attivista ucciso a Gaza nel 2011. Con il sindaco Massimo Bacci interverranno sul palco El Mostafa Drissi, professore di lingua e cultura araba e il coordinatore della Consulta per la pace Paolo Gubbi.