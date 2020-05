PaliOnline: successo per l'anteprima dedicata alla "Scampanada"

JESI - Si è svolta il 4 maggio, giorno di San Floriano, l'anteprima del PaliOnline, appuntamento pronto a tornare dal 7 al 10 con il clou del programma. L'innovativa manifestazione, una rassegna digitale ideata e realizzata dall'Ente Palio San Floriano per funzionare sui social media, sfruttandone le peculiari caratteristiche, ha fatto subito registrare ottimi numeri e condivisioni anche a livello europeo.



I dati sono in costante aumento ma già a 12 ore dalla pubblicazione del primo contenuto, solo su facebook (attivi anche youtube e twitter) sono 5700 le persone che hanno interagito con il PaliOnline, centinaia le condivisioni e 15mila le visualizzazioni dei video. Il più popolare, quello realizzato in collaborazione con la Diocesi di Jesi dove il rito della "Scampanada de San Fiorà" ha potuto svolgersi nonostante le limitazioni imposte dal Covid19. L'originale iniziativa ora è stata ripresa anche da un blog europeo dedicato al turismo marchigiano, "Ecco le Marche", e condivisa nelle sezioni inglesi, tedesche ed olandesi del portale.



Ma si trattava solo di un'anteprima, utile e continuare le celebrazioni dedicate a San Floriano il 4 maggio. Da giovedì a domenica arriva la parte principale del programma con oltre 40 contenuti pronti ad essere pubblicati e l'attivazione di altri 2 social media: Instagram e TikTok. Questo permetterà interazione con il pubblico e darà la possibilità alle nuove generazioni di conoscere, giocando e in un modo nuovo, cultura e tradizioni del territorio della Vallesina. Il tutto è stato possibile grazie alla grande collaborazione di cittadini e soci dell'Ente Palio. Il materiale realizzato e le iniziative proposte sono state numerose, tanto da dover selezionare e raggrupparne alcune, fino al rilascio di materiale extra, come un video fuori programma nella giornata del 5 maggio.

