Palio di San Nicola: Sirolo in festa con le disfide delle 11 contrade

Al via la settima edizione del Palio di San Nicola, patrono di Sirolo, quella che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio nella cittadina ai piedi del Monte Conero. Una vera festa per grandi e piccini che troveranno ad attenderli le due disfide tra le contrade, tamburini, sbandieratori, dame e cavalieri in costume, molteplici attività, animazione e tante bancarelle di hobbistica e artigianato. La due giorni sirolese aprirà i battenti sabato 11 maggio alle ore 15 e si concluderà domenica a partire dalle 18,30 in Piazza Vittorio Veneto con la proclamazione della contrada vincitrice.



La vera anima del Palio, però, sono le due disfide che vedranno contrapposte le 11 contrade in cui il paese è suddiviso. Il sabato nel pomeriggio si svolgerà la “disfida della canaja” riservata a ragazzi dai 10 ai 13 anni, mentre la domenica ci sarà la sfida “dei grandi” che vedrà impegnati circa 110 corridori. Si tratta di una staffetta in cui i partecipanti, portando con una sola mano una ciotola d’acqua, cercheranno di riempire il più possibile e nel minor tempo la cisterna della loro rispettiva contrada. A conclusione della manifestazione, nella giornata di domenica ci sarà la tradizionale consegna del corredo alla coppia dei futuri sposi, l’esibizione dei tamburini del Palio di San Nicola e degli sbandieratori della “contesa dello Stivale”di Filottrano, l’estrazione dei bellissimi premi della lotteria e la proclamazione della contrada vincitrice.



Il programma:



Sabato 11 maggio



Ore 15.00 – Piazzale Marino Apertura Fiera di San Nicola di artigianato locale

Arti e Mestieri di un tempo – Piazza Vittorio Veneto

Dalle ore 16 Apertura giochi medievali – Parco della Repubblica

Dalle ore 17 Corteo figuranti del Palio della Canaja – Via Giulietti

Ore 17.30 Disfida della Canaja – Parco della Repubblica

Ore 21 Spettacolo dei Mercenari d’Oriente – Piazza Vittorio Veneto

Ore 21.30 Concerto Scuola di Musica Gugliormella – Parco Repubblica





Domenica 12 maggio

Piazza Vittorio Veneto

Ore 10 - Apertura Fiera di San Nicola di artigianato locale

Arti e Mestieri di un tempo

Dalle ore 16.30 Raduno contrade e figuranti

Corteo delle contrade fino in Piazza Vittorio Veneto

Benedizione vessilli delle contrade e indizione de Palio

Ore 17.45 Disfida delle Contrade -

Ore 18.30 Consegna Corredo alla coppia di futuri sposi

Esibizione dei Tamburini e degli Sbandieratori ed estrazione Lotteria del Palio

Proclamazione contrada vincitrice e premiazione