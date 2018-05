Palio di San Nicola: al via la sesta edizione della sfida tra contrade

Sabato 12 e domenica 13 la cittadina di Sirolo si tuffa nella sesta edizione del Palio di San Nicola. Undici contrade si sfidano in una serie di avvincenti sfide medievali ed essendo San Nicola il patrono della cittadina e anche il protettore dei bambini, degli sposi e dell'acqua è prevista una gara per i più piccoli. Inoltre, una coppia di sposi viene estratta a sorte e riceve in dono il corredo nuziale. Ma ecco i punti salienti del programma di questo evento:

Sabato 12 maggio

Ore 15 apertura in piazza Marino del palio

Ore 16 Giochi medievali al parco della Repubblica

Ore 17 Corteo dei figuranti

Ore 21 Spettacolo "i Mercenari d'Oriente" e concerto celtico in piazza Vittorio Veneto

Domenica 13 maggio

Ore 10 In piazza Marino stand e botteghe artigiane

Ore 10 Piazza Brodolini: fiera e mercato

Ore 17,45 Disfida delle contrade

Ore 18.30 Piazza Vittorio veneto, premiazione, estrazione della lotteria e spettacolo "I mercenari d'Oriente"