Il palazzo incantato: al via il laboratorio per bambini amanti dell'arte

Il 12 agosto a Senigallia al via la mostra con laboratorio per i piccoli amanti dell'arte. La Fondazione A.R.C.A. organizza un laboratorio per bambini per conoscere la pittura di Fulvio Paci. Il tema, che viene sviluppato, è il “palazzo incantato”: l’attività didattica è condotta dall’esperta Cristina Messora che approfondisce i soggetti e la tecnica pittorica presenti nelle opere di Paci. L’incontro con i bambini è presso la biblioteca speciale della Fondazione A.R.C.A. Onlus, in via Maierini 34 a Senigallia alle ore 21.

I genitori e accompagnatori possono visitare la mostra curata da Andrea Carnevali, durante il laboratorio ludico. Per quanti siano interessati all’attività didattica, si consiglia di prenotare chiamando ai seguenti contatti: tel. 071 0975279 – 0717931107.















