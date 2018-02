Salto in alto, al Palaindoor weekend con i campionati italiani assoluti indoor

Da venerdì 16 Febbraio a domenica 18 al Palaindoor di Ancona di via della Montagnola si tengono i campionati italiani assoluti di salto in alto. Presente al grande evento anche il campione del mondo indoor Gianmarco Tamberi e tanti altri protagonisti di questo sport così amato nel capoluogo dorico.

Non mancheranno inoltre dj set, animazione e un corpo di ballo hip hop. Le gare hanno inizio venerdì alle ore 18.45 con il salto in alto maschile. Si prosegue sabato 17 febbraio dalle 11.30 fino alle 18.25 per concludere il tutto domenica con le premiazioni del CDS assoluto e con le società campioni d’Italia.