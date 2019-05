Bridge in pista: al Palaindoor si sfidano a colpi di carte

Il 26 maggio al Palaindoor di Ancona torna il bridge con la quinta edizione di questa entusiasmante kermesse. Dalle 15 si sfideranno a colpi di carte giocatori di tutte le età.

I giocatori vengono suddivisi in cinque categorie in base ad età e classifica nelle quali competeranno giocando tutti con le stesse carte. Le migliori coppie di ogni categoria vinceranno trofei e premi in denaro e nel girone dei piccolissimi i premi saranno davvero per tutti, verranno premiati anche il giocatore più giovane ed il giocatore più anziano. Sul parterre saranno presenti circa 90 tavoli.