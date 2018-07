Il paese dei balocchi: il paese si trasforma in una favola incantata

Torna a Serra San Quirico dal 20 al 22 luglio la manifestazione per i più piccoli Il paese dei balocchi, tra giochi, animazioni e tanto divertimento. L’evento, dal 1996, richiama ogni estate nel comune montano migliaia di bambini e ragazzi che possono scoprire la magia del gioco grazie ad animatori e teatranti, con punti di animazione professionali dislocati nei più suggestivi spazi del centro storico trasformati nella pancia della balena e nell’antro di mangiafuoco. Ad ogni bambino viene rilasciata una carta d'identità con l'impronta del pollice; genitori, nonni e zii possono entrare solo se accompagnati da un minorenne. Entrare, giocare, divertirsi fino allo sfinimento è assolutamente libero e gratuito per tutti. Entrare, giocare, divertirsi fino allo sfinimento è assolutamente libero e gratuito per tutti. Dopo le animazioni del pomeriggio tra cantastorie e animazioni, ogni sera alle ore 21,30 vengono proposti due spettacoli in simultanea, ciascuno con un biglietto d’ingresso popolarissimo, a 5 euro: il 21 e 22 luglio alla Circolo Cruciani di via Roma va in scena “Il mondo di Oscar” dell’Atgtp; all’Arena del Teatro sono tre gli appuntamenti, il 20 luglio in “Bu bu settete! Fammi ridere che io non ho paura” di Atgtp, il 21 luglio L’Abile Teatro in “Mago per svago, Pop Corn Edition”, il 22 luglio il Teatro Verde in “I vestiti nuovi dell’Imperatore”. Durante l’intero arco della manifestazione, inoltre, sarà allestito uno stand gastronomico con leccornie e cucina tipica locale (dalle ore 20). È garantito un servizio di parcheggio alle porte della cittadina, con servizio di Bus Navetta.

Il programma

Dalle ore 17 alle ore 20 Giochi, animazione e spettacoli. Ingresso gratuito

Dalle ore 20 Stand gastronomico

Alle ore 21.30 goditi gli spettacoli della notte! (Posto unico € 5.00)

Gli spettacoli

Venerdì 20 luglio, ore 21.30 - ARENA DEL TEATRO

Atgtp in BU BU SETTETE! Fammi ridere che io non ho paura

Attori e teatro di figura per un divertente gioco teatrale attorno alle paure

Sabato 21 luglio, ore 21.30 - ARENA DEL TEATRO

L’Abile Teatro in MAGO PER SVAGO Pop Corn Edition

Spettacolo di circo e magia muto... Tutt’altro che silenzioso!

Sabato 21 luglio, ore 21.30 - CIRCOLO CRUCIANI, VIA ROMA

Atgtp in IL MONDO DI OSCAR

Giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura

Domenica 22 luglio, ore 21.30 - ARENA DEL TEATRO

Teatro Verde in I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Attori e musicisti, in un connubio di immagini, testo e musica.

Domenica 22 luglio, ore 21.30 - CIRCOLO CRUCIANI, VIA ROMA

Atgtp in IL MONDO DI OSCAR

Giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura