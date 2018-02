La forza dello spirito: giornalisti ed esperti contro i padroni universali

Sabato 24 Febbraio alle ore 16, presso la Sala ex Consiliare del Comune di Ancona in via Largo XXIV Maggio, 1 avrà luogo il convegno “La Forza dello Spirito - Come difenderci dall’attacco dei padroni universali” con la relazione del direttore di Pandoratv.it, Giulietto Chiesa intervistato dal giornalista Giorgio Bongiovanni direttore della rivista Antimafia Duemila.



Giulietto Chiesa giornalista e politico, è stato corrispondente da Mosca per l'Unità e La Stampa, oltre che per il TG5, il TG1 e il TG3. Ha scritto svariati libri sull'Unione Sovietica e sulla Russia, con un taglio che varia tra la storia, la cronaca e il reportage.

Chiesa nel 2014 ha fondato un’emittente giornalista “Pandoratv.it” che si occupa prevalentemente di politica internazionale. È anche editorialista per diverse testate e riviste.