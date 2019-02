Continua in Febbraio l’attività dei solisti dell'Accademia d'Arte Lirica. Tornano domenica 24 febbraio, alle ore 17.30, al Teatro La Nuova Fenice per un concerto ricco di fascino: "Ottocento - Uno sguardo sull'Europa musicale" è il titolo dell’evento, che si presenta come un viaggio tra le musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Boito, Wagner, Offenbach, Puccini, Suppè, Lehàr, condotto al pianoforte da Mirca Rosciani. Il concerto è dedicato alla memoria di Alessandro Candelari, giovane avisino scomparso prematuramente due anni fa in un tragico incidente stradale.

Alessandro amava la musica: per questo motivo la sua famiglia ha deciso di istituire dallo scorso anno una borsa di studio che porta il suo nome. Nel 2018 la borsa di studio fu assegnata al soprano TsisanaGiorgadze, che in questi giorni fa il suo debutto al Teatro alla Scala come Clorinda ne La Cenerentola di Rossini.Quest'anno la scelta è caduta sul soprano armeno Maria Sardaryan, che dopo il compimento del biennio accademico continua gli studi di perfezionamento vocale ad Osimo. La giovane artista, ha già intrapreso con successo la carriera internazionale, cantando tre ruoli mozartiani: la Regina della Notte (nel circuito dei teatri lombardi) e Pamina (al Teatro Massimo Bellini di Catania) nel Flauto magico, Blonde ne Il ratto dal serraglio al Festival di Paphos nell’isola di Cipro e al Teatro di Magdenburg in Germania.La consegna della borsa di studio avverrà durante il concerto. Il concerto rientra nell’ambito del progetto "La Musica dei poeti", che vede coinvolte l'Accademia d'Arte Lirica e l'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, con il sostegno della Fondazione Cariverona. Biglietteria Teatro la Nuova Fenice, Tel. 071 7231797. Apertura biglietteria Domenica 24 febbraio dalle ore 15,00 fino a inizio spettacolo.Posti numerati – ingresso unico € 8,00.