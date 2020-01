Otto donne e un mistero: tre teatri per un thriller da palcoscenico

Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman sono in scena con la commedia Otto donne e un mistero al Teatro Goldoni di Corinaldo venerdì 24 gennaio, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo sabato 25 gennaio e al Teatro Gentile di Fabriano domenica 26 gennaio nei cartelloni promossi dai rispettivi Comuni e Amat con il contributo di Mibact Direzione dello Spettacolo e Regione Marche, Commedia noir del francese Robert Thomas datata 1961, adattata per lo schermo da François Ozon nel 2002 con Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart. In scena con Galiena, Caprioglio, Murino e Gassman gli attori Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri. Otto donne tornerà nuovamente nelle Marche per tre date al Teatro della Fortuna di Fano dal 7 al 9 febbraio.

I biglietti sono disponibili anche online a partire da 5 a 30 euro. La struttura drammaturgica della commedia thriller di Robert Thomas è un ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo ormai abituato alla nuova generazione di criminologia psicologica. L'autore offre inoltre quel valore aggiunto dei grandi scrittori di dosare con maestria la comicità noir d’oltralpe, di fare emergere sfacciatamente la lamina sarcastica e comica della vita contro la morte.