Osimo Vertical Night: artisti in consolle per le vie della città

In occasione dell'apertura della mostra su Keith Haring a Palazzo Campana, Osimo si prapara alla Vertical Night il 18 luglio dalle sei di sera fino a mezzanotte. Musica, deejay e tanto divertimento nel centro storico della città.

Il programma prevede in Piazza Boccolino da Palazzo Comunale l’esibizione di numerosi deejay: Nicola Pigini, Effe Niccoletti, Rocchi e Lupidi +Brt, Alexander Jr. In Piazza Marconi dal Teatro si esibirà il dj Ricky Esse, David, Simone Side e Luca Paoletti. In Piazza Dante dal balcone di Palazzo Gallo si esibirà Waitz, Riccardo Borsini e Gioele Mazza. L’evento prevede l’uso obbligatorio delle mascherine nelle aree delimitate, consigliato e raccomandato nelle aree limitrofe.