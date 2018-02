Carnevaligno, la festa più colorata con la musica degli "Io e i Gomma Gommas"

Al Barigno street bar di Osimo sabato 3 febbraio dalle 22.30 arriva la festa di Carnevale coloratissima e divertente con il live degli Io e i Gomma Gommas. Dalle 22.30 il Carnevaligno prende vita con musica a tutto rock and roll e, per l'after show, la selezione in consolle è affidata a deejay bruno.

L'ingresso è gratuito e la maschera obbligatoria.