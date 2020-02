Orgoglio e pregiudizio: il capolavoro di Jane Austen a teatro. Tutte le informazioni sullo spettacolo

Dal 13 al 16 febbraio prende il via da Ancona al Teatro delle Muse la tournée 2020 della prima versione teatrale italiana del capolavoro di Jane Austen, “Orgoglio e pregiudizio”, con l’adattamento teatrale di Antonio Piccolo, la regia di Arturo Cirillo; in scena un’eccellente compagnia formata da: Arturo Cirillo, Valentina Picello, Riccardo Buffonini, Alessandra De Santis, Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Camilla Piccioni, le musiche originali Francesco De Melis. I biglietti sono disponibili a 15 euro su GetTicket. L'orario dello spettacolo è da giovedì a sabato alle ore 20.45 mentre domenica si inizia alle 16.30.

Lo spettacolo, tratto dal capolavoro letterario di Jane Austen, si presenta con un contrasto cromatico ed emotivo che è un marchio di fabbrica della poetica del regista napoletano Cirillo. Misura registica che d’altronde è sempre una sfida a partire dall’attore, entità centrale e creativa dalla quale tutto può irradiarsi: per sé Cirillo tiene due personaggi, il padre di famiglia, il signor Bennet, tratteggiato nei caratteri di un uomo cinico in apparenza ma buono e giusto nelle azioni e nelle scelte, e Lady Catherine de Bourgh, donna facoltosa, arrogante e sprezzante, boriosa e splendidamente egocentrica. Qui bisogna fare un altro salto nel passato di Cirillo per ritrovare questo personaggio calato nelle parole di Annibale Ruccello: era il 2005 e l’attore recitava proprio L’ereditiera; il costume nero, gli atteggiamenti e le mosse fisiche e vocali trattengono l’impronta di quel personaggio en travesti.