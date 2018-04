Orgasmo raggiunto: a Castelfidardo lo spettacolo teatrale al femminile

Venerdì 13 aprile alle ore 21.15 presso il circolo culturale Arci BoccaScena la Compagnia Teatrale Nuovi Linguaggi presenta: Orgasmo raggiunto! Cinque personaggi femminili che raccontano le fasi più importanti del divenire donna attraverso il confronto tra loro, la scoperta del proprio corpo, il superamento di certi tabù e soprattutto l’incontro con l’ altro sesso.Un percorso tutto al femminile suddiviso in cinque tappe, attraverso le quali, dall’ ingenuità dell’ infanzia si arriva alla maturità di essere donna; un percorso caratterizzato da situazioni imbarazzanti, approcci goffi, pregiudizi e falsi timori che sfiorano la comicità.Dalla scoperta del “sedere davanti” disegnato nel libro di anatomia, alla lezione tenuta dalla maestra d’ orgasmo, passando attraverso il racconto del ” super mostro mestruato”… un viaggio nell’ universo femminile all’ insegna dell’ ironia.



Ingresso 8 euro. Per info e prenotazioni: Circolo Culturale Arci Boccascena via Montebello, 8 Castelfidardo (AN) 071 2363271 - 328 3589329 (anche sms o whatsapp). Dalle 19.30 circolo aperto per apericena.