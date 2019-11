Orchestra Filarmonica Marchigiana: il concerto alla Fenice

L'Orchestra Filarmonica Marchigiana apre le porte con un invito alla musica durante le prove. Il 15 novembre, alle ore 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo si apre la stagione sinfonica della Form con Beethoven Eroica, per il primo dei sei appuntamento in cartellone.



La Sinfonia n. 3 in mi bemolle magg., op. 55 di Ludwig van Beethoven è un'opera grandiosa, dal fortissimo impatto emotivo, simbolo musicale legato all'epoca napoleonica eppure di grande attualità per i contenuti etici e i valori assoluti espressi, ruotanti attorno all'idea di eroismo e libertà. È senza dubbio la composizione, scritta a Vienna tra il 1802 e il 1804, che incarna la sostanza spirituale di quel periodo storico, fortemente influenzata dal pensiero illuminista della fine del Settecento. La terza sinfonia di Beethoven è la rappresentazione musicale del mito assoluto dell'eroe. A dirigere l'Orchestra Filarmonica Marchigiana c'è Alessandro Cadario, Direttore ospite principale dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Per questa prova/concerto è previsto un biglietto di cortesia a 2 euro. Biglietteria aperta dalle ore 17; info 0717231797.