L'operazione: Rosario Lisma inaugura la stagione del teatro La Vittoria

Il teatro La Vittoria di Ostra inaugura la nuova stagione teatrale il 10 dicembre alle 21 con "L'operazione". In scena Rosario Lisma con il riallestimento de L'Operazione inaugura martedì 10 dicembre la stagione del Teatro La Vittoria, promossa dal Comune di Ostra e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione dello Spettacolo e Regione Marche. Quattro attori di oggi mettono in scena un testo scritto da uno di loro che parla di quattro terroristi clandestini negli anni di piombo. Ne viene fuori una commedia umoristica dal sapore dolce e amaro.

Con Rosario Lisma, siciliano, attore formatosi alla scuola di Massimo Castri e Premio Hystrio alla vocazione nel 1999, protagonista di film come "La mafia uccide solo d'estate" di Pif e "Smetto Quando voglio 2" autore e regista per il teatro e la tv, sono in scena Fabrizio Lombardo, Andrea Narsi, Alessio Piazza e Gianni Quillico. Le scene sono di Marcello Prandina, le luci di Luigi Biondi, i costumi di Neva Viale e Simona Dondoni, il tema musicale di Gipo Gurrado. Lo spettacolo è una produzione Elsinor in collaborazione con Jacovacci&Busacca.

Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo a partire dalle 18 a 20 euro (platea e palchi centrali), 17 euro (palchi laterali) e 12 euro (loggione) al botteghino del Teatro La Vittoria (piazza dei Martiri, 1 tel. 338/6230078). Riduzioni su abbonamenti e biglietti nei primi due ordini per under 29 anni, over 65, volontari civili del Comune di Ostra, convenzionati vari, possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente. Prevendita per tutti gli spettacoli in cartellone da lunedì 9 dicembre nei punti vendita AMAT/VivaTicket, sul sito vivaticket.it e al Call center dello spettacolo tel. 071/2133600. Informazioni: AMAT 071/2072439 e Teatro La Vittoria, piazza dei Martiri, 1 Ostra.