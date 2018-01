Bellezza, diventare estetiste è gratis con il corso di due anni

Pochi giorni ancora alla scadenza delle adesioni per il corso di formazione biennale gratuito rivolto a 15 allievi dai 16 ai 19 anni che prevede la frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 ad Ancona in via Valenti n°1. La domanda di partecipazione scade il 12 febbraio 2018. Il percorso ha la durata di 2112 ore, suddivise in 1056 ore di formazione ogni anno, comprensive di un periodo di alternanza scuola-lavoro (200 ore per il I anno e 382 per il secondo anno). E’ previsto l’esame finale al termine del biennio per il rilascio della qualifica di operatore del benessere ed estetista.



I requisiti di accesso sono età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti che hanno assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica professionale triennale corrispondente al III livello europeo e le materie di base prevedono: competenze linguistiche, competenze matematiche, competenze scientifiche e tecnologiche, competenze storico sociali, mentre le materie professionalizzanti prevedono: pianificazione e organizzazione del lavoro, accoglienza e assistenza del cliente funzionamento e promozione dell’esercizio, processi di lavorazione: nozioni scientifiche e trattamenti estetici. Per info: professioni@scolasticasrl.it, 071202323.

