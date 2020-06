Opera in concerto: sul palco i solisti dell’Accademia d’arte lirica

Venerdì 26 Giugno alle ore 21,15 riprende l'attività concertistica dei solisti dell'Accademia d'Arte Lirica nella suggestiva cornice del Chiostro San Francesco di Osimo. Un cartellone di appuntamenti estivi, “Incontri musicali al Chiostro” promossa congiuntamente dal Comune di Osimo, dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, dall’Accademia di Arte Lirica, dalla Form-Fondazione Orchestra Regionale delle Marche in collaborazione con l’Azienda Speciale ASSO, per dare la possibilità di tornare a fare musica dal vivo dopo il periodo di lockdown. Il rispetto delle attuali disposizioni governative metterà al sicuro il suo pubblico senza rinunciare al piacere del concerto.



Prevendita obbligatoria presso biglietteria Teatro La Nuova Fenice – info 071 7231797. Giovedì 25 giugno dalle 17,00 alle 20,00 e venerdì 26 giugno dalle 17,00 alle 21,00. Posti numerati ed ingresso unico a due euro. Obbligo di indossare la mascherina all’ingresso In caso di maltempo il concerto si terrà nella Basilica San Giuseppe da Copertino