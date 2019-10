Open Day Ranocchi Software ad Ancona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ranocchi Software, tra i primi cinque player nel settore dei programmi gestionali per commercialisti e consulenti del lavoro, prosegue le iniziative di sviluppo commerciale, con la campagna di Open Day che sta toccando alcuni tra i centri più interessanti per lo sviluppo del mercato nell’attuale contesto competitivo. I centri individuati sono città di medie dimensioni, nel centro-nord Italia, particolarmente dinamiche per il settore dei software gestionali dedicati ai professionisti. Il prossimo 8 novembre il tour farà tappa ad Ancona, con l’evento che si terrà presso Villa Gens Camuria in via Direttissima del Conero n.2 a Camerano (AN) dalle 14:30 alle 18:30. In occasione degli Open Day verranno effettuate presentazioni della suite GIS (GIS Com in ambito contabile e fiscale e GIS Paghe per l’amministrazione del personale), saranno aperti confronti con gli esperti di prodotto, focus tecnici e postazioni per demo personalizzate destinate ai partecipanti. Gli Open Day sono eventi sul territorio per avvicinare i professionisti al mondo Ranocchi, fatto di software, servizi, consulenza e digitalizzazione degli studi. Gli incontri seguono una scaletta fissa che prevede due sessioni pomeridiane dedicate, la prima, a commercialisti, esperti contabili e professionisti nell’ambito contabile e fiscale in generale, la seconda sulle soluzioni paghe destinate agli studi di consulenza del lavoro. La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione tramite il link all’interno del calendario degli eventi Ranocchi. Per l’evento di Ancona la pagina di iscrizione è raggiungibile all’indirizzo http://www.ranocchi.it/openday-ancona-20191108.