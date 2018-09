Open day al Poliarte: nuovi 3D artist crescono

Venerdì 14 settembre Poliarte Accademia di Belle arti e design di Ancona organizza l’open day. Dopo il saluto del direttore si potrà partecipare al workshop di Amin Farah, ex allievo di Poliarte, titolare di The Black Studio, dal titolo: “Mamma faccio il 3d artist”.



Seguirà un laboratorio di creatività per fornire borse di studio ai migliori progetti. L’evento è a ingresso gratuito e durerà fino alle 18,00 circa.