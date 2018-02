Open day: il Poliarte apre le porte per i nuovi studenti

Open day per l'arte: l'Accademia di belle arti e design Poliarte di Ancona apre le porte venerdì 16 febbraio presso la sede di via Miano 41 b ad Ancona, a due passi dalla Stazione Centrale. Una bella occasione per scoprire direttamente la metodologia accademica di Poliarte e per toccare con mano la realtà e conoscere docenti e studenti. E' possibile inoltre partecipare al laboratorio di creatività e vincere la borsa di studio a parziale copertura delle tasse accademiche.

L'evento si svolge dalle 15 alle 18.