Open day ai musei civici di Ancona

Domenica 6 ottobre alle ore 14:00 al via l'Openday con la Proposta didattica dei Musei Civici di Ancona

per docenti, famiglie e curiosi

Un pomeriggio per scoprire la nuova Proposta Didattica dei Musei Civici di Ancona insieme agli operatori museali.

Ingresso gratuito per docenti, famiglie e curiosi con possibilità di partecipare ad alcune attività didattiche per grandi e piccini.



Prenotazione consigliata:

Tel: 3311604631 (tutti i giorni ore 9:00 – 19:00)

0712225047 (dal martedì alla domenica ore 16:00 – 19:00)

E-mail: didattica.ancona@gmail.com



Per una maggiore riuscita dell’evento, nella casella “commento” facci sapere se tra i prenotati ci sono bambini, indicandoci l’età.

