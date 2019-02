Open day: il ct Davide Mazzanti sale in cattedra

Mercoledì 6 febbraio all'Università politecnica delle Marche per l'open day sale in cattedra l'allenatore della nazionale di pallavolo Davide Mazzanti.

Dopo il saluto del Rettore alle ore 9:00 in Aula Magna saranno presentate, da docenti e Presidi, le 5 aree della Politecnica: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Poi alle 10:30 circa i ragazzi potranno approfondire le loro richieste andando nei 28 stand dedicati ai corsi, dove ci saranno professori e tutor a disposizione. Spazio anche alle informazioni sul diritto allo studio con l’Erdis, sulle modalità di immatricolazione, sulla mobilità internazionale e l’Erasmus, l’Informagiovani, il Cus centro sportivo universitario e le associazioni studentesche. Per la pausa pranzo potranno raggiungere le mense universitarie e poi alle 14:00 spostarsi presso le sedi e i laboratori scientifici che desiderano visitare. Un’opportunità molto apprezzata dalla maggior parte dei ragazzi che partecipano è quella di effettuare il test di verifica delle conoscenze che è riservato ai soli studenti del V anno. I test valgono per Ingegneria, Economia e Agraria, e servono per capire qual è il proprio livello di preparazione. Il superamento del test effettuato durante "Progetta il tuo futuro" sarà ritenuto valido per l'immatricolazione.