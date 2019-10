Open day della Croce Rossa: il mondo della protezione civile apre le porte al pubblico

Dimostrazioni pratiche, sessioni di approfondimento, esposizione dei mezzi. Il 19 ottobre sarà il giorno dell’Open Day della Croce Rossa Italiana in cui oltre 130 sedi CRI in tutta Italia apriranno le porte alla popolazione per far scoprire il mondo della protezione civile. Il Comitato di Osimo partecipa con un programma ricco di attività:



Sabato 19 ottobre

dalle 16.30: esposizione di mezzi e attrezzature;

convegno con tutte le associazioni e strutture operative presenti nel territorio Osimano sulle tematiche di resilienza e meccanismi di risposta alle emergenze.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa c'è la promozione nelle comunità di comportamenti consapevoli, buone pratiche di prevenzione dai rischi e sviluppo della resilienza della popolazione. In quest’ottica, la Croce Rossa Italiana aderisce con una giornata di apertura al territorio in cui i cittadini potranno conoscere più da vicino le attività della CRI e delle altre di realtà di volontariato del territorio impegnate nel Sistema di Protezione Civile che condivideranno esperienze e momenti di formazione della popolazione. L'evento è aperto a tutti e gratuito.